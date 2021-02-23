Uganda futboluna Türk desteği! Ersen Martin ve Ogün Temizkanoğlu...

Birleşmiş Milletler'in bir projesi için 2 yıl önce Uganda'ya gittiğini ve 1 aylık süreçte ülkenin çeşitli kentlerinde kaldığını dile getiren Av. Mehmet İhsan Kalkan, "Hafta sonları maçlara gidiyordum fırsat buldukça. Orada da çok yetenekli genç futbolcuların olduğunu gördüm. Aklıma sokmuştum buradan bir takım alacağımı. Ondan sonraki süreçte kulüple diyaloğa geçtim. Bu gençleri dünya futboluna kazandırmak adına hem de ülkeler arasındaki diyaloğa ve işbirliğine de katkıda bulunmak adına böyle bir karar aldım" dedi.

"İDARİ YAPILANMAYA MUTLAKA GİDECEĞİZ"

Mateete Football Clup'ı yeni satın aldığını ve şu an ekibinde Türk yönetici de Türk antrenör de olmadığını dile getiren Mehmet İhsan Kalkan, "İdari yapılanmaya mutlaka gideceğiz. Şu anda Ugandalı bir arkadaşımız yardımcım olarak orada takımı yönetiyor, yönlendiriyor. Dolayısıyla oradaki çalışmalarımızı şu anda uzaktan yapmak zorunda kalıyoruz. Ama en kısa zamanda uçuşlarda bir düzene girdikten sonra mutlaka Uganda'ya sık sık gidip geleceğiz" diye konuştu.

"FUTBOLCULARA UMUT OLMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

İlerleyen süreçte altyapı anlamında da değişikliğe giderek gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Kalkan, "Altyapısı çok güçlü olan bir ülke değil zaten Uganda bildiğiniz gibi. Biz de o anlamda buraya altyapıyı güçlendirmek, oradaki futbolculara umut olmak ve onları gerçekten dünya sahnesinde birer yıldız yapmak için o gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

"KEŞFEDİLMEMİŞ VE DESTEĞE İHTİYACI OLANLAR VAR"

Afrika kıtasının dünya futboluna çok ciddi yıldızlar kazandırdığını söyleyen Mehmet İhsan Kalkan, "Afrika denince akla futbolcu geliyor zaten. Ben de gördüm maçlarda çok genç yeteneklerin olduğunu. Keşfedilmemiş ve desteğe ihtiyacı olanlar var. Onlara eğer el uzatılabilecek bir yapılanmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu boşu da biz gördük, orada da yer alıp hem ülkelerimizin arasındaki işbirliğini o güçlü diyaloğu artırmak hem de oradaki futbolcu kardeşlerimize umut olmak adına böyle bir girişimde bulunduk" dedi.

"ERSEN MARTİN VE OGÜN TEMİZKANOĞLU'NUN ÇOK CİDDİ DESTEKLERİ OLDU"

Mehmet İhsan Kalkan, amatör düzeyde futbol oynadığını ve geçmiş dönemlerde Silopispor'da yöneticilik yaptığını ifade ederek, "Görev aldığım dönemde Silopispor'u şampiyon yapmıştık. Bir futbol geçmişim var aslında futbolla iç içe büyüdük zaten hepimiz de olduğu gibi. Futbola ilgim zaten vardı, çok değerli futbolcu arkadaşlarım da var daha önceden futbol oynamış Ersen Martin gibi Ogün Temizkanoğlu gibi çok değerli oyuncularımız var. Tabii onların da çok ciddi destekler oldu bu süreç içerisinde kendilerine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ ADINA GÜZEL BİR PROJENİN ALTINA İMZA ATMIŞ OLDUK"

Birleşmiş Milletler'in Uganda'da gerçekleştirdiği proje ile ilgili de bilgiler veren Mehmet İhsan Kalkan, "Proje kapsamında hastaneler ile ilgili çalışma içinde yer aldık. O zaman 6 hastanenin XRAY cihazlarını biz kurduk Uganda'da. İnsani kalkınma anlamında çok güzel bir projenin altına da ülkemiz adına imza atmış olduk. Orada bulunduğumuz süreç içerisinde de insanlarla çok daha fazla diyalog içerisine girme fırsatımız oldu. Bunu da da özellikle futbol anlamında çok iyi diyaloglar yakaladık ve onları da uzun görüşmeler sonrasında takım alarak taçlandırdık" ifadeleri kullandı.

"UGANDALILARIN TEMEL TERCİHİ BİZİM ORAYA GİDİP ORADA İŞ YAPMAMIZ"

Türkiye ile Uganda arasındaki ticari ilişkiler hakkında da bilgiler veren Mehmet İhsan Kalkan, "Uganda tabii bakir bir pazar. Afrika'nın geneli bakir bir pazar, dolayısıyla zaten işadamlarımız oraya gidiyorlar ama yeterli olduğunu söyleyemem. Bu anlamda kesinlikle diyalogları, işbirliklerini ve seyahatleri artırmak lazım. Ülkeler arasındaki ekonomik gelişmesi için mutlaka orada varlığınızı hissettirmemiz lazım. Ugandalıların da aslında temel tercihi bizim oraya gidip orada iş yapmamız. Kesinlikle bizlere karşı da çok büyük ilgi duyuyorlar zaten bunları da gördüğüm için ayrıca mutluyum. Orada çok güzel karşılandık Uganda halkına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"WEBO'YA YAPILAN IRKÇI SALDIRI İLE İLGİLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GEREKLİ SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜLMEKTE"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Başakşehir arasında oynanan grup müsabakasında karşılaşmanın 4'üncü hakemi Sebastian Nicolescu tarafından Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırı için de suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Mehmet İhsan Kalkan, "Biliyorsunuz gerekse FIFA gerekse Romanya Futbol Federasyonu bu konu ile ilgili adım atmıştı ama bunlar tamamen idari adamlardı. Hukuki ve cezai adımında atılması gerektiğini düşündüm, ülkemize de bu tarz bir düzenleme bulunduğu için suç duyurusunda bulundum. Şu anda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli soruşturma yürütülmekte. Ben inanıyorum ki bu soruşturma sonucunda gerekli dava açılacak ve ırkçılığa hiçbir şekilde prim verilmeyecektir. Verilmemesi de lazım zaten dünyanın ortak tepkisidir. Bunun hiçbir şekilde kabul edilebilir tarafı yok. Dünyanın barışa, sevgiye ve saygıya ihtiyacı var. Dolayısıyla hep birlikte buna karşı da durmamız gerekiyor. Tabii ki ırkçılıkla ilgili söylemlerimiz bu noktada çok nettir. Davanın seyri ile ilgili de en kısa zamanda kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz" dedi.

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