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Ufuk Sarıca'nın hedefi FIBA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak

#Pınar Karşıyaka#FIBA Şampiyonlar Ligi#Ufuk Sarıca
Ufuk Sarıcanın hedefi FIBA Şampiyonlar Ligine iyi başlamak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Hapoel Bank Yahav Kudüs'le mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Ligdeki çıkışımızı Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtmak istiyoruz" dedi.

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Sarıca, yaptığı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor karşısında aldıkları galibiyetle 2'de 2 yaptıklarını, kazanarak devam etmenin önemli olduğunu söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yarınki Hapoel Bank Yahav Kudüs maçıyla başlayacaklarını belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Zorlu bir grupta mücadele ediyoruz. Hapoel de iyi oyunculardan kurulu güçlü bir rakip. İlk maçlar çok önemlidir ve her zaman zor geçer. Ligdeki çıkışımızı Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtmak istiyoruz. İsrail'den galibiyetle dönüp bu kulvara da iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Oyuncularıma güvenim tam, en iyi sonuçla İzmir’e döneceğimize yürekten inanıyorum."

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#Pınar Karşıyaka#FIBA Şampiyonlar Ligi#Ufuk Sarıca