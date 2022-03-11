Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ufuk Sarıca'nın acı günü!

#Ufuk Sarıca#Pınar Karşıyaka#Sezai Sarıca
Ufuk Sarıcanın acı günü

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın amcası Sezai Sarıca hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca'nın amcası Sezai Sarıca hayatını kaybetti.

Sezai Sarıca'nın vefatı üzerine Karşıyaka Spor Kulübü, taziye mesajı yayımladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başantrenörümüz Ufuk Sarıca'nın amcası Sezai Sarıca'nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." Sezai Sarıca'nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ufuk Sarıca#Pınar Karşıyaka#Sezai Sarıca

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna
Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar’

Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar!’

#Rusya-Ukrayna
‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna
Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar’

Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar!’

#Rusya-Ukrayna
‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı