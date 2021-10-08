Ufuk Sarıca'dan FIBA Şampiyonlar Ligi yorumu

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Sarıca, yaptığı yazılı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladıklarını, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup karşılaşmasında da deplasmanda Hapoel Bank Yahav'ı mağlup ettiklerini anımsattı.

Hapoel'i yenmenin önemli bir iş olduğunun altını çizen Sarıca, şunları kaydetti:

"Seyir zevki yüksek, iniş ve çıkışların yaşandığı bir karşılaşma oldu ve sonunda vazgeçmeden kazanmasını bildik. Tabii ki son saniyede Bonzie Colson’un atışı çok önemliydi. Bonzie’nin buradaki becerisi müthişti ama oraya kadar da bütün takım olarak maçı bırakmamamız, galibiyete olan inancımız müthişti. Belki ekran başında maçı izleyen basketbol severlerimiz son 30 saniyede televizyonu kapatmıştı. Basketbolun içinde bunlar var, biz sezon başında pes etmeyen bir takım olacağımızı söylemiştik ve bu da onu belgeler bir galibiyet oldu. Zaten son 2 yıldır hep böyleydik. Bu karakterimizi takım olarak devam ettirmemiz çok önemliydi. Zor bir gruptayız ve bu yüzden bu galibiyetin değeri bir hayli fazla. Bu galibiyetler taraftarlarımızın beklentisini arttırıyor, bu gayet doğal ancak şampiyonluk konuşmak için henüz çok erken, önce bu grup aşamalarını geçmek gerek. Sezon başında hedeflediğimiz gibi final 8 ve ardından final 4'e kalalım ondan sonra şampiyonlukları konuşalım. Biz bu hedefleri zorlayan bir takım olacağız ancak ayaklarımız da yere basmalı."

Sarıca, son 2 yılda gösterdikleri ivmeyle tercih edilen bir kulüp haline geldiklerine işaret ederek Tony Taylor, Amath M'Baye, Bonzie Colson gibi isimlerin takımda kalmayı tercih ettiğini, Michael Roll'un da aynı sebeple kendilerini tercih ettiğini ifade etti.

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- "Kimseden çekinmiyoruz"

Pazar günü ligde deplasmanda Anadolu Efes'in rakibi olacaklarını anımsatan Sarıca, açıklamada şu görüşleri aktardı:

"Baktığımız zaman Türkiye liginin tartışmasız en geniş ve iyi kadrosuna karşı mücadele edeceğiz. Anadolu Efes yine Euroleague'de şampiyonluğun en büyük adayı. Zor bir maç olacak. Her zaman söylüyoruz, biz kimseden çekinmiyoruz. Ama kazanmak için bütün maçı akıllı ve iyi oynamak gerekli. Anadolu Efes gibi bir takımı yenmek için herkesin en üstün performansını sahaya yansıtması gerekiyor. Takımca iyi durumdayız, moralliyiz. Sonuçta çok çetin ve sert bir maç oynayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."