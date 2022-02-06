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Ufuk Sarıca: "Üst sıralarda kalmamız adına kritik galibiyet..."

#Pınar Karşıyaka#Basketbol#Ufuk Sarıca
Ufuk Sarıca: Üst sıralarda kalmamız adına kritik galibiyet...

ING Basketbol Süper Ligi’nde evinde Gaziantep Basketbol 84-76 yenen Pınar Karşıyaka’nın Başantrenörü Ufuk Sarıca değerlendirmelerde bulundu.

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Gaziantep Basketbol Antrenörü Tutku Açık’ın vertigo hastalığı dolayısıyla maça çıkamadığını hatırlatan Sarıca, "Öncelikle Tutku kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umuyorum bir an önce takımının başına döner, Bu maç üst sıralarda kalmamız adına kritikti ve bu nedenle önemli bir galibiyet elde ettik. Biz deplasmanda oynadığımız ilk maçı da kazanmıştık. Dolayısıyla rakibimize karşı ve genel olarak iyi bir avantaj elde ettik" dedi. 

Hücumda çok iyi oynadıklarını vurgulayan Ufuk Sarıca, "Tempoyu düşürmedik. Arada top kayıplarımız olunca ritim kaybeder gibi olduk. Özellikle daralan oyuncu kadromuz nedeniyle bu hataların gelmesini normal karşılıyorum. Sakatlığı süren iki oyuncumuz varken, Blackmon da ameliyat oldu. Bu maçta ise Mahir sakatlandı, umut ediyorum ciddi bir sorunu yoktur. Hafta sonuna doğru Roll idmanlara başlayacak. Bu şekilde Türkiye Kupası ve ligde daha kalabalık bir kadroyla mücadele ederiz. Takımımı kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

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#Pınar Karşıyaka#Basketbol#Ufuk Sarıca

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