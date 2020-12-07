Ufuk Sarıca: "Şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz..."

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki önemli deplasmanlardan birinde kazandıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Frutti Extra Bursaspor maçıyla 6 günde üçüncü karşılaşmalarını geride bıraktıklarını belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"Bugün de Almanya’ya gidip 8. günde 4. maçımızı oynayacağız. Her şeyden önce sakatlıksız ve hastalıksız bir şekilde ayakta olduğumuz için, ondan sonra da skor olarak mutluyum. Oyun içerisinde belli bölümleri çok iyi oynadık belli bölümlerde yapamadıklarımız oldu ama şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz ve bunu da becerdik. Daha fazla sayıda oyuncuyla oynadık en azından bazı oyuncularımızı dinlendirme şansımız oldu. Sonuçta önemli bir galibiyeti hanemize yazdırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Ligde 1 maçı eksik olan Pınar Karşıyaka, 10. maçında 7. galibiyetine ulaştı. Yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya'da Brose Bamberg'le karşılaştıktan sonra ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde 12 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

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