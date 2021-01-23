Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başında 300. maçına çıkacak

Pınar Karşıyaka'da ikinci dönemini geçiren Ufuk Sarıca, birçok başarıya imza attığı yeşil-kırmızılı ekipte yarın Aliağa Petkimspor'la 300. maçına çıkacak.



Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka, geride kalan 299 karşılaşmada 195 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.



- Ufuk Sarıca'nın Pınar Karşıyaka'daki başarıları



Ufuk Sarıca'nın ilk görev yaptığı 2012-2013 sezonunda Pınar Karşıyaka, EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükseldi.



2013-2014 sezonunda Türkiye Kupasını, 2014-2015 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanıp, aynı sezon Türkiye Ligi'nde de şampiyonluğu elde eden Ufuk Sarıca, 2015-2016 sezonundan sonra ayrıldığı yeşil-kırmızılı ekibe 2019-2020 sezonunda tekrar döndü.



Pınar Karşıyaka, geçen sezon favorileri arasında gösterildiği ve 13 maçlık galibiyet serisi yakaladığı FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupaya uzanma şansını kaybetti.



Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 yenilgi alan Pınar Karşıyaka aldığı 1 ceza puanına rağmen topladığı 30 puanla 2. sırada yer alıyor. FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 5. maçların ardından 2. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, grubun son mücadelesinde 27 Ocak Çarşamba günü konuk edeceği Bilbao Basket karşısında alacağı sonuca göre adını 2. tura yazdırabilecek.



- 300 maçın dağılımı



Ufuk Sarıca'nın bugüne kadar Pınar Karşıyaka'nın başında çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:



Organizasyon O G M B

Türkiye Ligi ve play-off 186 124 62

ULEB Avrupa Kupası 44 24 19 1

FIBA Şampiyonlar Ligi 5 3 2

Türkiye Kupası 19 13 6

Avrupa Ligi 10 3 7

EuroChallenge 17 12 5

FIBA Avrupa Kupası 16 15 1

Cumhurbaşkanlığı Kupası 2 1 1

TOPLAM 299 195 103 1