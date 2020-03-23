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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 15:36,Son Güncelleme:/

Ufuk Sarıca: "Liglerin ne zaman başlayacağına dair bir öngörüm yok, öncelik sağlık..."

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Ufuk Sarıca: "Liglerin ne zaman başlayacağına dair bir öngörüm yok, öncelik sağlık..."
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Pınar Karşıyaka Başan ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligin ne zaman başlayacağına dair bir öngörüsünün olmadığını belirtti.

Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, liglerin ertelenmesiyle takım olarak çalışmalara ara verdiklerini, oyuncularda, teknik ve idari kadroda şu ana kadar hastalık belirtilerini gösteren herhangi bir ismin olmadığını söyledi.

"Evde kal" çağrısına uyduklarını kaydeden Sarıca, "Öncelik burada sağlık, düşüncemiz bu. Umarım olumlu gelişmeler olur." dedi.

Sarıca, yaşanan sürecin ilk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gelişmeleri takip etmek lazım. Normal hayatta sürekli seyahat eden, maç oynayan ve antrenman yapan bireyler olarak diğer insanlardan mental olarak sıkıntımız olacak diye düşünüyorum. Oyuncularıma da bunu söyledim. Fiziksel antrenmanlar ön plana çıkıyor ama spor adamlarında mental olarak da sıkıntılar çıkabilir. Liglerin ne zaman başlayacağına dair bir öngörüm yok. Maçların ve liglerin durumu ancak sağlıklı bir ortam olursa önem kazanır. Süreci takip ediyoruz."

Ufuk Sarıca: Liglerin ne zaman başlayacağına dair bir öngörüm yok, öncelik sağlık...

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