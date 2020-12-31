UFC'den tarihi plan! Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor'a rövanş...

Spor Arena Dış Haber- İngiliz basınında çıkan habere göre UFC Başkanı Dana White gelecek ay Dustin Poirier ile karşılaşacak Conor McGregor'u, mücadeleyi kazanması halinde Khabib Nurmagomedov ile rövanş maçına çıkarmaya çalışacak. Dana White'ın tarihe geçebilecek bu rövanş maçı için elinden geleni yapacağı ifade edildi.

Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, 24 Ekim 2020 günü Justin Gaethje'yi mağlup etmiş ve dövüşün ardından sporu bıraktığını açıklamıştı.

Emeklilik kararını gözyaşları içerisinde dünyaya duyuran Khabib, babasını koronavirüs nedeniyle kaybetmiş ve annesine bırakacağının sözünü verdiği için kariyerini noktaladığını söylemişti.

32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov, çıktığı 29 maçın hepsini kazandı.

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