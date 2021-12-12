UFC'de tarihi gece! 'Yenilmez' Amanda Nunes 7 yıl sonra yenildi, yeni şampiyon Pena

Haberin Devamı

Karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin 269. etkinliği, geçtiğimiz gece Las Vegas'ta düzenlendi. Etkinliğin en önemli karşılaşmalarında kadınlar horoz sıklette tarihin en başarılı dövüşçüsü olarak gösterilen Amanda Nunes ile Julianna Pena; erkekler hafif sıklette ise Charles Oliveira ile Dustin Poirier karşı karşıya geldi.

PENA, 'YENİLMEZ' NUNES'İ PES ETTİRDİ

Kadınlar horoz sıklette tarihin en iyi dövüşçüsü olarak gösterilen ve 7 yıldır maç kaybetmeyen Amanda Nunes, Julianna Pena'ya 2. rauntta boyun eğdi. Raunda çok iyi başlayan Pena art arda yumruklarla rakibinin dengesini bozduktan sonra yerde Nunes'i boynundan kilitledi. Nunes, raundun bitimine kısa bir süre kala pes etmek zorunda kaldı.

PENA: BİR DAHA BENDEN ŞÜPHE ETMEYİN

7 yıldız yenilmeyen Amanda Nunes'i yenmeyi başaran ve horoz sıklette kemerin yeni sahibi olan Julianna Pena, müdadele sonrası; "Size bu maçı kazanacağımı söylemiştim. Ben sonuca şaşırmadım. Bir daha asla benden şüphe etmeyin." diye konuştu.

Haberin Devamı

NUNES: SONUÇ BENİ ŞAŞIRTMADI

Pena'ya yenilerek kemerini kaybeden Amanda Nunes ise; "Dövüş boyunca hiçbir şey beni şaşırtmadı. Pena'nın bu geceye iyi hazırlandığını biliyordum. Sadece kapanabildim ama olmadı. Kilitlenince pes etmek zorunda kaldım. Şimdi daha çok çalışıp geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

OLIVEIRA DA AYNI TAKTİKLE KAZANDI

Gecenin bir diğer önemli mücadelesi ise erkekler hafif sıkletteydi. Kemerin sahibi Charles Oliveira, Dustin Poirier'yi 3. raundun başlarında Pena'nın Nunes'e yaptığı gibi boynundan kilitleyerek pes ettirdi ve unvanını korudu.