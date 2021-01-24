UFC'de Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti, Khabib Nurmagomedov'tan itiraf geldi!

Dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor, 1 yıllık aradan sonra ringe çıkarken hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. UFC’nin Abu Dhabi’deki Yas Adası’nda düzenlenen Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti.

Dustin Poirier, Dubai'de gerçekleşen maçta Conor McGregor'u ikinci rauntta navakt ederek gecenin kazanan ismi oldu.

''SANİYELER İÇİNDE NAKAVT EDECEĞİM'' DEMİŞTİ

İkili 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelmişti. O dönemki mücadeleyi Conor McGregor, ilk rauntta Poirier'i nakavt ederek kazanmıştı. Bu maç öncesi de Conor McGregor, ''Poirier iyi bir dövüşçü ama benim seviyemde değil, onu yine saniyeler içinde nakavt edeceğim.'' açıklamasında bulunmuştu.

KHABIB'DEN ŞOK ÇIKIŞ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov, mücadeleyi tribünden takip etti. Nurmagomedov, maçın ardından McGregor hakkında konuşurken ''Seni sen yapan, şampiyonluklara yardımcı olan takımını, ruhunu değiştirirsen, gerçeklikten uzaklaşırsan böyle olur'' dedi.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

2020 yılının sonlarında Justin Gaethje karşısındaki galibiyetten sonra bu sıklette kendisiyle rekabet edecek kimse kalmadığını belirtip, annesine verdiği sözü de tutmak için emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov, geçtiğimiz günlerde geri dönüş sinyali vermişti.

Khabib, geçen hafta UFC yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından McGregor - Poirier maçında kendisini performans olarak etkileyen bir dövüşçü olursa, onunla tekrar dövüşmeyi düşünebileceğini belirtmişti.

DÖNÜŞÜ İYİ OLMUŞTU AMA...

McGregor ise geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından dövüş kariyerine son verdiğini açıklamıştı.

İrlandalı dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamış ancak daha sonra spora geri dönmüştü.

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor'un Cage Warriors ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonlarında şampiyonlukları bulunuyor.

2018'deki hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'a yenilen McGregor, son olarak ocak ayında "kovboy" lakaplı ABD'li dövüşçü Donald Cerrone'yi 40 saniyede mağlup etmişti. Bu nakavt, tarihin en hızlı 2. nakavtı olarak tarihe geçmişti.

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