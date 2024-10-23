UFC 308 ne zaman? İşte, ringe çıkacak boksörler ve karşılaşma bilgileri

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UFC 308 etkinliği 26 Ekim 2024 tarihinde Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte ana karşılaşma, Ilia Topuria ile eski şampiyon Max Holloway arasında tüy sıklet unvan maçı olacak.

Etkinliğin öne çıkan diğer mücadeleleri şunlar olacak:

Robert Whittaker vs. Khamzat Chimaev (Orta siklet)

vs. (Orta siklet) Lerone Murphy vs. Dan Ige (Tüy siklet)

vs. (Tüy siklet) Magomed Ankalaev vs. Aleksandar Rakic (Hafif ağır siklet)

vs. (Hafif ağır siklet) Sharabutdin Magomedov vs. Armen Petrosyan (Orta siklet)

Ayrıca ön eleme maçlarında da dikkat çeken isimler yer alıyor, bunlar arasında Geoff Neal ve Rafael dos Anjos karşılaşması öne çıkıyor.