UFC 308 ne zaman? İşte, ringe çıkacak boksörler ve karşılaşma bilgileri

Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 13:44
UFC 308 için geri sayım başladı. Dövüş sporu tutkunlarının yakından takip edeceği UFC 308, 26 Ekim 2024 tarihinde Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Etihad Arena'da gerçekleştirilecek. Ana etkinlikte, tüy sıklet unvan maçı için Ilia Topuria ile eski şampiyon Max Holloway karşı karşıya gelecek. Peki, ringe çıkacak boksörler kimler olacak? İşte, o detaylar
UFC 308 etkinliği 26 Ekim 2024 tarihinde Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte ana karşılaşma, Ilia Topuria ile eski şampiyon Max Holloway arasında tüy sıklet unvan maçı olacak.
Etkinliğin öne çıkan diğer mücadeleleri şunlar olacak:
- Robert Whittaker vs. Khamzat Chimaev (Orta siklet)
- Lerone Murphy vs. Dan Ige (Tüy siklet)
- Magomed Ankalaev vs. Aleksandar Rakic (Hafif ağır siklet)
- Sharabutdin Magomedov vs. Armen Petrosyan (Orta siklet)
Ayrıca ön eleme maçlarında da dikkat çeken isimler yer alıyor, bunlar arasında Geoff Neal ve Rafael dos Anjos karşılaşması öne çıkıyor.