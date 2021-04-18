UEFA'yı şoke eden gelişme! Şampiyonlar Ligi'ne karşı Avrupa Süper Ligi kuruluyor

Spor Arena Dış Haber - UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi'nin 2023/24 sezonunda yürürlüğe girecek yeni formatını pazartesi günü resmen açıklaması beklenirken, Avrupa'nın dev kulüpleri müthiş bir karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.

Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre; 6'sı İngiltere'den olmak üzere 12 kulübün 18 Nisan pazar akşamı Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyuracak.

UEFA VE FIFA KULÜPLERE REST ÇEKTİ

Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham; İtalya'dan Inter, Milan ve Juventus, İspanya'dan da Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid'in katılması beklenirken, eğer resmi olarak Avrupa Süper Ligi kurulursa UEFA, bu 12 takımı 2023/24 sezonundan itibaren tüm organizasyonlarından men edecek.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne karşı resmi sitesinden bir açıklama yayınladı ve organizasyonun oluşturulması halinde takımların hem liglerinde hem Avrupa'da hem de dünyada hiçbir resmi maça çıkamayacağını, ayrıca futbolcuların da milli takımlarında oynayamayacağını duyurdu.

UEFA'nın yaptığı açıklama şöyle;

UEFA; Premier Lig, La Liga ve Serie A'dan bazı takımların Avrupa Süper Ligi'ni kuracağını öğrenmiş bulunmakta. Eğer bu gerçekleşirse, organizasyonu durdurmak için Serie A, Premier Lig ve La Liga yönetimiyle birlikte, tüm UEFA dernekleri ve FIFA'yla ortak hareket edeceğiz. Bu alaycı proje, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde birkaç kulübün çıkarına dayanmaktan öteye gitmiyor.

Ligin kurulmasını önlemek için hem hukuki hem de sportif olarak alacağımız tüm önlemleri değerlendireceğiz. Futbol, tereddütsüz maçlara ve sportif liyakate dayanır.

Daha önce FIFA ve 6 kıtanın federasyonuyla ortak olarak duyurduğumuz karara göre; Avrupa Süper Ligi kurulması halinde, organizasyonda yer alan takımlar yerel ligleriyle beraber, Avrupa ve dünyada hiçbir resmi müsabakada yer alamayacak ve futbolcuları milli takım forması giyemeyecek.

Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddeden Almanya ve Fransa kulüplerine teşekkür ediyoruz. Tüm futbolseverleri, taraftarları ve politikacıları, böyle bir projeye karşı bizimle mücadele etmeye davet ediyoruz.

PREMIER LİG'DEN AÇIKLAMA: LİGE KARŞIYIZ

İngiltere Premier Lig yönetimi, Avrupa Süper Ligi organizasyonuna karşı olduğunu gösteren bildiri yayınladı.

İşte yapılan açıklama;

Premier Lig, yerel ya da uluslararası futbol piramidindeki rekabete ve spor liyakat ilkelerini tehdit eden her türlü öneriyi kınamaktadır. İngiltere ya da Avrupa'daki herhangi bir kulübün taraftarları, takımlarının zirveye çıkıp en iyi takımlara karşı oynayabileceğini hayal ediyor. Avrupa Süper Ligi'nin konseptinin bu hayali yok edeceğine inanıyoruz.

Premier Lig, kendisini dünyanın en çok izlenen ligi yapan rekabetçi ve zorlayıcı futbolu sergilemekten gurur duyuyor. Başarımız, İngiltere'deki yerli futbol piramidine büyük mali katkıda bulunmamızı sağladı.

Avrupa Süper Ligi, oyunun tüm çekiciliğini zayıflatacak ve lige üye olan tüm kulüplerin yakın gelecekteki beklentilerine ve futbol dünyasının dayanışmasına güvenen tüm futbolcular üzerinde zarar verici bir etki yaratacak. İngiliz futbolunun bütünlüğünü ve gelecekteki beklentilerini, oyunun çıkarları doğrultusunda savunmak için yurt içinde ve yurt dışındaki tüm paydaşlarımıza birlikte çalışacağız.

20 TAKIM KATILACAK

Avrupa Süper Ligi'ne 20 takım katılacak. 15 takım sürekli olarak bulunacak. 5 takım ise her sezon değişecek. Bu 5 takımın nasıl belirleneceği ise henüz netlik kazanmadı.

Takımlar iki grupta 10'ar takım olarak mücadele edecek. Her grubun ilk 4'ü çeyrek finale yükselecek. Her takım grup aşamasında en az 18 maç yapacak. Maçlar ise hafta içerisinde düzenlenecek.

4 MİLYAR EURO'YU BÖLÜŞECEKLER

Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanı olan Juventus başkanı Andrea Agnelli'nin önderlik ettiği turnuvanın daha büyük ticari kazanımlar ile yüksek miktarlı sponsorluk anlaşmaları için ve UEFA'nın uyguladığı adaletsiz politikalara karşı oluşturulacağı belirtildi.

Lige her sezon katılacak 15 takım, her sezon 3.5 milyar euro'yu bölüşecek. En üstteki 6 takımın geliri 350 milyon euro olacak. Avrupa Süper Ligi'nin ilk aşamada hedefi ise en az 4 milyar euro gelir üretmek ve diğer 5 takıma da en az 100 milyon euro'luk ödeme yapmak.

UEFA ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Konferans Ligi için toplam 3.25 milyar euro'luk bir anlaşma yapabilmişti.

PSG VE BAYERN REDDETTİ

Avrupa futbolunun diğer devleri Bayern Münih ve PSG'ye de Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları için teklif yapıldığı ancak bu iki kulübün UEFA'ya yakın durma kararları nedeniyle teklif reddettikleri kaydedildi.

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