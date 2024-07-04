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UEFA'nın resmi hesaplarından bir günde iki skandal hata! Türkiye yerine Avusturya yazıldı...

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#A Milli Takım#AVUSTURYA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 17:29

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'le geçmiş ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. Son 8'de Hollanda ile kozlarını paylaşacak olan milliler için UEFA'nın resmi sosyal medya hesaplarında skandal hatalar yapıldı.

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te yer alan A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelmişti. Rakibini Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, bir üst tura yükselmenin sevincini yaşamıştı.

Milliler, Berlin'de oynanacak olan çeyrek finalde ise Hollanda ile eşleşti.

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Hollanda ile oynanacak olan çeyrek final maçının geri sayımı sürerken, UEFA'nın resmi sosyal medya hesaplarında iki skandal hata yapıldı.

TÜRKİYE YERİNE AVUSTURYA YAZILDI

EURO 2024'ün resmi Instagram hesabından yapılan çeyrek final eşleşmesi paylaşımında Türkiye yerine Avusturya'nın Hollanda ile karşılaşacağı yazıldı. Yapılan büyük hata sonrası paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı.

UEFAnın resmi hesaplarından bir günde iki skandal hata Türkiye yerine Avusturya yazıldı...

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FRANSIZCA HESAPTAN DA HATA YAPILDI

Ayrıca UEFA'nın Fransızca hesabından da Hollanda - Türkiye eşleşmesi için skandal bir hata daha yapıldı. Çeyrek final eşleşmelerinin yer aldığı paylaşımda Türkiye yerine yine Avusturya yer aldı.

Tepki çeken bu paylaşım da hatanın fark edilmesinin ardından kaldırıldı ve Hollanda - Türkiye eşleşmesi olarak yeniden paylaşıldı.

UEFA'nın resmi hesaplarından yapılan bu hatalar, sosyal medyadaki vatandaşların tepkisine neden oldu.

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#EURO 2024#A Milli Takım#AVUSTURYA

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