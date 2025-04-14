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UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliğinin açılış tarihi belli oldu

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#UEFA#İstanbul#TFF
UEFAnın İstanbuldaki temsilciliğinin açılış tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 17:11

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) İstanbul temsilciliğinin açılışı, 24 Nisan'da yapılacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasındaki koordinasyonun hızlanmasının amaçlandığı temsilcilik, TFF Levent Kasrı binasında faaliyete geçecek.

Son yıllarda birçok uluslararası organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İstanbul, Londra ve Brüksel'den sonra UEFA temsilciliğinin açıldığı bir başka şehir olacak.

İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek.

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#UEFA#İstanbul#TFF

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