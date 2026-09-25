UEFA'nın Guendouzi müjdesini Fenerbahçe duyurdu!

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UEFA, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasının 3'e düşürüldüğünü açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında, "26 Ağustos tarihinde Olimpik Lyon ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen ikisi ertelemeli 4 maçlık müsabakalardan men cezası; kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam 3 maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Roma maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulunun söz konusu kararının ardından 2. haftada Aston Villa ile 14 Ekim'de yapılacak karşılaşmada oynayabilecek.