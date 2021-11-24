UEFA'nın golü Olympiakos - Fenerbahçe maçında! Hakem tercihi...

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UEFA, Fenerbahçe’nin yarın Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi maçına dünyaca ünlü İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz’u görevlendirdi. Gerek iki takımın gruptan çıkması adına taşıdığı önem, gerekse Yunan kulübünün sahibi Evangelos Marinakis’in 3-0 kazandıkları ilk maçtan sonra, “Şehrimiz İstanbul’da böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi” şeklindeki tahrikkar açıklamaları nedeniyle UEFA, yarınki karşılaşmada elit hakemlerinden birini atadı.

10 YILDIR FIFA HAKEMİ

44 yaşındaki Lahoz 2011’den bu yana FIFA kokartı taşıyor... Efsanevi Pierluigi Collina’dan sonra Türk futbolseverlerin en sevdiği ikinci yabancı hakem olan Lahoz, “Zemine çıktığım anda bana tezahürat yapılan nadide ülke Türkiye” diyerek duygularını paylaşmıştı.

Maç içinde konuşmayı seven, jest ve mimikleriyle dikkat çeken Lahoz, kariyerinin zirvesini 29 Mayıs 2021’de Manchester City ve Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek yaşadı. Lahoz bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın Dortmund’a 2-1 yenildiği maçı da yönetti.

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