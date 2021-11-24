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UEFA'nın golü Olympiakos - Fenerbahçe maçında! Hakem tercihi...

#Fenerbahçe#Mateu Lahoz#Olympiakos
UEFAnın golü Olympiakos - Fenerbahçe maçında Hakem tercihi...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşmasına, Avrupa'nın elit hakemlerinde Lahoz atandı. Gerek iki takımın gruptan çıkması adına taşıdığı önem, gerekse Yunan kulübünün sahibi Evangelos Marinakis’in ilk maç sonrası yaptığı tepki çeken açıklamalar nedeniyle iki tarafın büyük önem verdiği maça UEFA da son haftaların formda hakemlerinden Mateu Lahoz’u görevlendirdi.

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UEFA, Fenerbahçe’nin yarın Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi maçına dünyaca ünlü İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz’u görevlendirdi. Gerek iki takımın gruptan çıkması adına taşıdığı önem, gerekse Yunan kulübünün sahibi Evangelos Marinakis’in 3-0 kazandıkları ilk maçtan sonra, “Şehrimiz İstanbul’da böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi” şeklindeki tahrikkar açıklamaları nedeniyle UEFA, yarınki karşılaşmada elit hakemlerinden birini atadı.

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10 YILDIR FIFA HAKEMİ

44 yaşındaki Lahoz 2011’den bu yana FIFA kokartı taşıyor... Efsanevi Pierluigi Collina’dan sonra Türk futbolseverlerin en sevdiği ikinci yabancı hakem olan Lahoz, “Zemine çıktığım anda bana tezahürat yapılan nadide ülke Türkiye” diyerek duygularını paylaşmıştı.

UEFAnın golü Olympiakos - Fenerbahçe maçında Hakem tercihi...

Maç içinde konuşmayı seven, jest ve mimikleriyle dikkat çeken Lahoz, kariyerinin zirvesini 29 Mayıs 2021’de Manchester City ve Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek yaşadı. Lahoz bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın Dortmund’a 2-1 yenildiği maçı da yönetti.

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