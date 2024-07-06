UEFA'nın çifte standardı! Bu hareketlere men cezası vermediler

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EURO 2024’te Slovakya maçında attığı gol sonrası tribünlere edep yerini gösterip tahrik eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham’a 30 bin Euro para ve ertelemeli 1 maç men cezası verildi.

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Yine EURO 2024’teki Arnavut futbolcu Mirlind Daku da Merih ile benzer sebepten 2 maç ceza aldı ama ikisinin hareketi aynı değerde değildi. Daku, Hırvatistan maçından sonra megafonu eline alarak, taraftarlarını ırkçı sloganlar attırdı.

İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, 2018 Dünya Kupası’nda Sırbistan’a karşı kaydettikleri golün ardından Arnavutluk’un sembolü olan çift başlı kartal işareti yapmışlardı. İki oyuncu o dönem 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Sırbistan Milli Takımı kaptanı Dusan Tadic, 2023’te oynanan Karadağ maçından sonra Sırp milliyetçilerinin sembolü olan çetnik selamı verince 10 bin Frank para cezasına çarptırıldı.