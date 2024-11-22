×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret! Hakem heyeti...

Güncelleme Tarihi:

#UEFA#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu
UEFAdan TFF Başkanı Hacıosmanoğluna ziyaret Hakem heyeti...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 15:36

UEFA Kıdemli Hakem Gelişim Müdürü Miguel Solis Vazquez ve UEFA Hakem Konvansiyonu Türkiye Sorumlusu Leonid Kaloshin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu İstanbul'da ziyaret etti.

Haberin Devamı

Federasyonun açıklamasına göre Türkiye'deki hakemlik gelişimi noktasında değerlendirme yapmak için UEFA tarafından görevlendirilen Miguel Solis Vazquez ve Leonid Kaloshin, 20-22 Kasım tarihlerinde TFF'nin Riva'daki tesislerinde hakemliğin farklı paydaşları ile görüşme gerçekleştirdi.

Vazquez ve Kaloshin, ziyaretin son gününde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Hacıosmanoğlu, Vazquez ve Kaloshin'e üzerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

UEFAdan TFF Başkanı Hacıosmanoğluna ziyaret Hakem heyeti...

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu

BAKMADAN GEÇME!