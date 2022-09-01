UEFA'dan 'teknik direktörlük' faaliyetinden men cezası iddiası ve Emre Belözoğlu'ndan çok sert açıklama!

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Medipol Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu’na UEFA’dan ceza geldi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge Antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Emre Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir teknik direktörlük faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.

KRİTERLERİ YERİNE GETİRENE KADAR GEÇERLİ

Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi. Öte yandan başarılı çalıştırıcıya genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi

BAŞAKŞEHİR DE CEZA ALDI

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Başakşehir Kulübü’ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi. Başakşehir'e ayrıca Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi. Antrenör Erdinç Sözer'in de bu sebepten dolayı uyarıldığı belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SERT AÇIKLAMA

Netanya maçından sonra UEFA bize bir yazı gönderdi. Benim A lisansım olduğunu ve sahada birinci teknik direktör gibi davrandığım için 10 bin euro ceza aldım. 4 gün önce oynadığımız maçta da ben kulübedeydim. Sanki ben kulübenin içinde değilmişim gibi bir algı oluşturuluyor. Avrupa'da 6 maçın 4'ünü kazanmış bir takımın başında hocası yokmuş gibi davranmanın anlamı yok.

"SANKİ GÜNCEL BİR CEZAYMIŞ GİBİ ALGI OLUŞTURULUYOR"

UEFA'dan aldığım cezayı sanki güncel bir cezaymış gibi algı oluşturuluyor. Bu doğru değil. 4 hafta önce uygulanmış bir ceza bugün gündeme getiriliyor. Ben 4 haftadır kulübede yer alıyorum zaten. Bu ülkede yalan olanın yalan olduğunu ispat etmek ile ömrüm geçti. Bu ceza güncel değil, daha önceden aldım. Artık kulübeye giremeyeceğim algısı yapılıyor. 4 hafta önce geldi bu ceza. Üstüne 4 maçta ben kulübedeydim.

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"CEM DİZDAR'IN BENİMLE ŞAHSİ DERDİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Avrupa'da devam eden takımın hocası yokmuş gibi konuşuluyor. Cem Dizdar çok güzel anlatıyor. Benimle şahsi derdi olduğunu biliyorum. Benim sesimi kesmeyin, önce ben konuşacağım. Benim kimseyle şahsi problemim yok.

"BANA 'TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPAMAZ' DİYEMEZSİNİZ

Serkan Bey siz de Pro lisansı olmayan bir teknik adam, teknik direktörlük yapamaz' diyemezsiniz. Okan Buruk, Sergen Yalçın... Herkese bu haklar tanındı. Biz de bu yoldan geçeceğiz. Hiç kimseyle şahsi bir problemim olamaz. Bütün futbolcular tatil yaparken, ben lisansımı almak için mücadele ettim. Pro lisansı olmayan birine teknik direktörlük yapamaz diyemezsiniz. TFF bana teknik direktörlük yapma şansı veriyorsa siz bana 'profesyonel teknik direktörlük yapamaz' diyemezsiniz.

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CEM DİZDAR NE CEVAP VERDİ?

UEFA'da yapamadığımızı burada yapıyorsak bunun adını değiştirelim diyorum. Pro Lisans olmadan arkadaşlarımız saha kenarında duruyorsa, maç toplantısına da katılsın diyorum. Size teknik direktör değilsiniz demiyorum. Sizinle şahsi sorunum yok. Benim sizinle ne derdim olabilir?