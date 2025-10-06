UEFA'dan tarihi karar: Avrupa futbolunda bir ilk!

Haberin Devamı

UEFA, Avrupa futbol tarihinde görülmemiş bir olayı gerçekleştirecek bir karara onay verdi.

MAÇLAR KITA DIŞINDA OYNANACAK

La Liga takımlarından Villarreal ile Barcelona, ligin 17. haftasında oynayacakları maçı Villarreal'in stadyumu olan El Madrigal yerine Amerika'nın Miami kentinde oynanacak.

Serie A'da ise Como ve Milan arasında oynanacak 16. hafta karşılaşması Avustralya kıtasında düdük çalacak.

AVRUPA FUTBOLUNDA BİR İLK

Söz konusu 4 takım ve ülke federasyonları, maçların kıta dışında oynanabilmesi için UEFA'ya geçtiğimiz günlerde talepte bulunmuştu.

UEFA'nın ise bu karara onay vermesiyle birlikte Avrupa futbol tarihinde ilk kez bir ulusal lig mücadelesi kıta dışında oynanacak.

CEFERIN'DEN AÇIKLAMA

UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ise bu karar hakkında; "Bu iki maçın oynanmasına izin vermek üzücü olsa da, bu karar istisnai bir karardır ve emsal teşkil ettiği düşünülmemelidir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı