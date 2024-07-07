UEFA'dan sonra bir skandal daha! Berlin'de Türk yürüyüşüne polis engeli

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Dortmund, Hamburg, Leipzig ve dün başkent Berlin. Resmiyette Almanya’nın ev sahipliği yaptığı ancak Türkiye’nin hem sokaklarda hem de tribünlerde gövde gösterisiyle renklendirdiği EURO 2024’te düne damga vuran yine Ay yıldızlı taraftarlardı. UEFA’nın çifte standartla Merih Demiral’a verdiği 2 maçlık ceza sonrası diğer maç öncelerinden farklı olarak daha coşkulu bir taraftar grubu vardı. Mehteran Takımı’nın coşturduğu taraftarlar ‘Alemin kralı geliyor’ tezahüratları, bozkurt işaretleri, hep bir ağızdan söylenen ‘Türkiyem’ şarkısı eşliğinde Berlin Olimpiyat Stadı’na doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 50 bin taraftar Berlin sokaklarını kırmızı beyaza boyarken Alman polisinin devreye girmesiyle yürüyüş durduruldu.

TARAFTAR OTOBÜSÜ DIŞARI ÇIKARILDI

Berlin Polisi’den yapılan açıklamada “Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi” denildi. Hollandalı taraftarların etrafından Alman polisinin bulunmaması dikkatten kaçmazken Türkiye’ye uygulanan çifte standart bir kez daha kendini göstermiş oldu.

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GALiPTiR BU YOLDA MAĞLUP

Hollanda maçında tanık olduğum bir başka güzellik de taraftarlarımızın, karşılaşmayı kaybetmiş olmalarına rağmen A Milli Takımımız’ı avuçlarını patlatırcasına alkışlayıp moral vermeleriydi. Evet biz bu maçı kaybetmiş olabiliriz ama gelecek adına çok şey kazandığımız bir gerçek. EURO 2024’teki çeyrek final başarısı, turnuvanın en genç ikinci takımı olan ay yıldızlı futbolcularımıza ve taraftarlarımıza özgüven aşıladı. Artık yarınlara daha ümitli ve mutlu bakıyoruz. Teşekkürler Bizim Çocuklar...

KEŞKE GAZA DAHA ÖNCE BASSAYDIK

Biraz da teknik eleştiri yapalım... Hollanda maçının büyük bölümünde topun hızını artıramadık. Yürüyüş hızında paslaştığımız için Hollanda kolayca kapandı ve boşluk bulamadığımız için uzun paslara yöneldik, onların da çoğu rakibe gitti. Ama ne zamanki yenik duruma düştük; vitesi bir anda 4’e taktık. Oyuncularımızın cesurca saldırıp hızlı oynamaları rakibin dengesini darmadağın etti ve peşinden gol pozisyonları geldi. O anlardaki şahane oyunu görünce, ‘Biz de hız yapabiliyormuşuz, keşke daha önce gaza bassaydık’ demekten kendimiz alamadık.