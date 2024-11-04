UEFA'dan skandal karar! Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, İstanbul dışında oynanacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Avi ile karşılaşacak Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel-Aviv ile 28 Kasım’da İstanbul’da oynayacağı karşılaşmanın, tarafsız sahaya alınacağı öğrenildi.

UEFA’nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaparak kararını bildirdiği ve siyah beyazlı kulübün de TFF’den gelecek resmi yazının ardından açıklama yapacağı ifade edildi.Maçın hangi ülke ve statta oynanacağı önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele 28 Kasım'da oynanacak.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

UEFA'nın bu kararına sosyal medyadan da tepki yağdı. Yalnızca siyah-beyazlı taraftarlar değil Galatasaray ve Fenerbahçeli kullanıcılar da UEFA'yı eleştirdi.

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HÜSEYİN YÜCEL 'İZİN VERMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz." demişti.