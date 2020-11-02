MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA'dan Sırbistan'a para cezası! 20 bin euro...
GeriFutbol UEFA'dan Sırbistan'a para cezası! 20 bin euro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:12 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Sırbistan'a para cezası! 20 bin euro...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA'dan Sırbistan'a para cezası! 20 bin euro...
Abone Olgoogle-news

UEFA, Macaristan ile oynadıkları maç öncesinde çıkış tüneline geç geldikleri için Sırbistan Futbol Federasyonuna 20 bin avro para cezası, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'e ise 1 maç men cezası verdi.

Cezaların, Sırbistan takımının geçen ay UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ile oynadıkları maç öncesinde çıkış tüneline birkaç dakika geciktikleri gerekçesiyle verildiği belirtilirken, Tumbakovic'in cezasının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off finalinde 12 Kasım'da oynayacakları İskoçya maçı için geçerli olmayacağı bildirildi.

Tumbakovic cezasını, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da oynayacakları Macaristan maçında çekecek.

Bu arada, UEFA Tumbakovic'e 5 bin avro para cezası da verdi.

 

UEFAdan Sırbistana para cezası 20 bin euro...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle