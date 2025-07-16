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UEFA'dan şike cezası: Avrupa ekibine 10 yıl men!

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#UEFA#Arsenal Tivat#Şike
UEFAdan şike cezası: Avrupa ekibine 10 yıl men
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 22:49

UEFA, Arsenal Tivat'ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti. Yapılan açıklamaya göre UEFA, UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu müsabakalarında şike tespit etti.

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UEFA, Karadağ ekibi Arsenal Tivat'a şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan temsilcisi Alashkert ile Temmuz 2023'te oynanan UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu müsabakalarında şike yaptığı tespit edilen Arsenal Tivat, Avrupa kupalarından 10 yıl men cezası aldı.

Arsenal Tivat'ta savunma oyuncusu Nikola Celebic ve sportif direktör Ranko Krgovic, aynı gerekçeyle ömür boyu men cezasına çarptırıldı.

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Takımın futbolcularından Cetko Manojlovic, Dusan Puletic ve Radule Zivkovic ise futboldan 10'ar yıl men edildi.

Ayrıca kulübe 500 bin avro para cezası veren UEFA, 2034-2035 sezonu sonuna kadar sürecek men kararlarının uzatılması için FIFA'ya başvuracak.

Söz konusu cezaya sebep olan 2023-2024 sezonundaki UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk maçında Alashkert ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Arsenal Tivat, evinde oynadığı rövanşta ise rakibine 6-1 yenilmişti.

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#UEFA#Arsenal Tivat#Şike

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