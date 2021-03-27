UEFA'dan Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul planı!

Spor Arena Dış Haber | UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali için 9 bin taraftar almayı planlıyor.

Daily Mail'in haberine göre UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs tarihinde oynanacak final için en az 9.000 taraftarın stada alınmasını talep ediyor.

Stadın kapasitesi ve uluslararası ziyaretçilere ilişkin son kararın Türkiye hükümeti tarafından alınacağı belirtildi.

UEFA'DAN FİNAL İÇİN YENİ SİSTEM

İngiliz gazetesinin haberine göre UEFA, taraftarlara mobil cihazlar aracılığıyla devredilemez bilet satmayı içeren bir akıllı erişim sistemi geliştirdi. Bu sistemin Covid-19'un etkisini de azaltacağı düşünülüyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktı ancak koronavirüs vakalarının azalmaması nedeniyle UEFA, Lizbon'da 8'li Final yapmış ve Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımlar Lizbon'da mücadele etmişti.

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