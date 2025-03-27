×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA'dan Real Madrid'den 4 futbolcu için soruşturma!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Rüdiger
UEFAdan Real Madridden 4 futbolcu için soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 19:26

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan maçta rakip taraftarlara yönelik hareketleri nedeniyle 4 futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Real Madridli futbolcular, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım seyircisi önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu.

Gözden KaçmasınVictor Osimhen derken Kenan Yıldız Devler yarışa girdi, Igor Tudorun kararı...Victor Osimhen derken Kenan Yıldız! Devler yarışa girdi, Igor Tudor'un kararı...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Rüdiger

BAKMADAN GEÇME!