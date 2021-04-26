UEFA’dan Real, Barça ve Juve’ye büyük tehdit

Spor Arena / Koray DURKAL - UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi oluşumuna katılan 12 kulübün cezalandırılacağını açıklarken, özellikle Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüplerine de büyük gözdağı verdi. İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren Ceferin, şunları söyledi:

Süper Lig kulüpleri cezalandırılacak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nden men edilebilecekler. İlk çekilen İngiliz kulüplerine daha hoşgörülü davranılacak. Benim için İngiliz kulüpleri ile diğer 6 kulüp arasında açık bir fark var. Erken çekildiler ve hata yaptıklarını kabul ettiler. Daha sonra Atletico Madrid, İnter ve AC Milan çekildi.

‘HER ŞEYi SATIN ALAMAZSIN’

İngiltere hükümetine ve fubol taraftarlarına Avrupa Süper Ligi planlarını bozmada oynadıkları rol için teşekkür ederim. İngiltere hükümetinin tepkisinden kesinlikle etkilendim.

Hâlâ dünyanın düz olduğuna ve Avrupa Süper Ligi’nin varlığına inanlar (Real Madrid, Barcelona, Juventus) var. Bunlar en ağır cezaları alacak. Tüm bu yaşananlar, her şeyin satılık olmadığını, milyarlarla gelip, ‘Gelenek, tarih, sevdiğin şeyler umurumda değil, çünkü yeterince param var, hepsini alacağım’ diyemeyeceğimizi gösterdi. Olmaz! Para geçmiyor.”

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