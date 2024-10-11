UEFA'dan Nazi sembollerine 30 bin euro ceza! Merih Demiral'a çifte standart karar!

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Benfica sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Portekiz ekibi karşılaşmayı 4-0 kazanırken maça tribünde yaşanan olaylar damga vurdu.

NAZİ SEMBOLLERİ GÖSTERİLDİ

Konuk takım Atletico Madrid taraftarları tribünde Nazi sembolleri taşıyarak eylemde bulundu. Sembolleri görünür vaziyette tutan İspanyol taraftarların bu hareketi sonrası UEFA'nın vereceği ceza merak konusu olmuştu.

30 BİN EURO CEZA

Maçtan 9 gün sonra kararını açıklayan UEFA Disiplin Kurulu, Atletico Madrid'e 30 bin euro para cezası ve 1 deplasman maçında da tribünlerde yer almama cezası verdi. Verilen bu kararın ardından sosyal medyada Merih Demiral'a çifte standart yapıldığı görüşü savunuldu.

MERİH NE YAPMIŞTI

EURO 2024 son 16 turunda Türkiye-Avusturya karşılaşmasında attığı golün ardından 'bozkurt selamı' yapan Merih Demiral, UEFA'dan 2 maç men cezası almıştı. UEFA'nın kararında Demiral'ın "sportif olmayan nitelikteki hareketi" gerekçe gösterilmişti.

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UEFA açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor müsabakasını sportif nitelikte olmayan gösteriler için kullandığı ve futbolun itibarını zedelediği gerekçesiyle katılabileceği toplam iki UEFA temsili takım müsabakasından men edilmesine karar verildi," ifadeleri yer vermişti.

'ÇİFTE STANDART'

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verirken, taraftarları Nazi sembolleri gösteren Atletico Madrid'i 30 bin euro para cezası ile geçiştirmesi 'çifte standart' olarak yorumlandı.