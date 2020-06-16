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GeriFutbol UEFA'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı! "Hemen iyileş..."
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

UEFA'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı! "Hemen iyileş..."

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UEFA'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı! "Hemen iyileş..."
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UEFA, Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta bacağı kırılan Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uruguaylı kalecinin kurtarışlarından oluşan yaklaşık 1 dakikalık görsele yer verilirken, 34 yaşındaki file bekçisinin en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında, Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera'nın tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşmuştu.

 

UEFAdan Musleraya geçmiş olsun mesajı Hemen iyileş...

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