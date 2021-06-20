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GeriFutbol UEFA'dan Murat Ilgaz'a EURO 2020'de görev
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.06.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Murat Ilgaz'a EURO 2020'de görev

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UEFA'dan Murat Ilgaz'a EURO 2020'de görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile Belçika arasında yarın oynanacak B Grubu maçında görev yapacak.

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile Belçika arasında yarın oynanacak B Grubu maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz, Rusya'nın Saint Petersburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

UEFAdan Murat Ilgaza EURO 2020de görev

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