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UEFA'dan Murat Çolak ve Fatma Özlem Tursun'a görev
FIFA kokartlı futsal hakemleri Murat Çolak ve Fatma Özlem Tursun, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde Çek Cumhuriyeti'nin Chrudim ile Finlandiya'nın Akaa takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti'nin Chrudim kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
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