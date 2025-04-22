UEFA'dan milli takımlara futbolcu gönderen kulüplere 233 milyon Euro ödeme! Türkiye'de en çok Fenerbahçe kazandı

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UEFA, 2020-2024 yılları arasında Uluslar Ligi, Euro 2024 Avrupa Elemeleri ve Euro 2024 turnuvası için milli takımlara oyuncu gönderen 901 kulübe toplamda 233 milyon Euro ödeme yapıldığını açıkladı.

ASLAN PAYI İNGİLTERE VE MANCHESTER CITY'NİN

UEFA'nın programından en fazla ödemeyi alan ülke federasyonu 46 milyon 888 bin Euro ile İngiltere, kulüp ise 5 milyon 173 bin Euro ile Manchester City oldu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK FENERBAHÇE KAZANDI

Paylaşılan rapora göre Türk kulüpleri 4 yıllık dönemde 7 milyon 558 bin Euro gelir elde etti.

Fenerbahçe listede 1 milyon 820 bin Euro'luk gelirle ilk sırada yer aldı.

Sarı-lacivertlileri, 1 milyon 195 bin Euro'luk gelirle Galatasaray takip etti. Beşiktaş 747 bin 697 Euro ile üçüncü olurken, Trabzonspor ise 738 bin 906 Euro'yu kasasına koydu.

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***Ödeme alan kulüplerin tam listesi buradan görüntülenebilir.