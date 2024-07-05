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UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza! TFF, CAS'a gidiyor

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#UEFA#Merih Demiral#Milli Takım
UEFAdan Merih Demirala 2 maç ceza TFF, CASa gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 13:41

UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF, itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a gidiyor.

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UEFA, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı. Milli futbolcumuza iki maç ceza verildi.

HOLLANDA VE TURU GEÇERSEK YARI FİNALDE YOK

Merih Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda maçında ve turu geçmemiz halinde yarı final müsabakasında forma giyemeyecek.

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CEZANIN SEBEPLERİ

UEFA'nın ceza açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Genel davranış ilkelerine uymamak, iyi davranışın temel kurallarıı ihlal etmek, spor etkinliklerini sportif olmayan amaçlarla kullanmak ve futbol sporunun itibarını zedelemek sebeplerinden ceza verilmiştir.

ÇİFTE STANDART! BELLINGHAM'IN CEZASI...

UEFA, Slovakya maçında skandal bir harekete imza atan Jude Bellingham'a ise çifte standart barındıran bir ceza verdi.

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İngiliz futbolcuya 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza ve 30 bin euro para cezası verildi. Bellingham, maç cezası ertelemeli olduğu için turnuvada oynamaya devam edebilecek.

NE OLMUŞTU?

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı.

UEFA'dan yapılan soruşturma açıklamasında Merih'in yaptğı bozkurt işareti için 'uygunsuz hareket' ifadesi kullanılmıştı.

TFF'DEN 30 SAYFALIK SAVUNMA

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sabah saatlerinde yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma dosyasını, UEFA Disiplin Kuruluna gönderdi.

Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

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#UEFA#Merih Demiral#Milli Takım

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