UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza! CAS yolu kapalı, sebebi...

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UEFA, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı. Milli futbolcumuza iki maç ceza verildi.

HOLLANDA VE TURU GEÇERSEK YARI FİNALDE YOK

Merih Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda maçında ve turu geçmemiz halinde yarı final müsabakasında forma giyemeyecek.

CEZANIN SEBEPLERİ

UEFA'nın ceza açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Genel davranış ilkelerine uymamak, iyi davranışın temel kurallarıı ihlal etmek, spor etkinliklerini sportif olmayan amaçlarla kullanmak ve futbol sporunun itibarını zedelemek sebeplerinden ceza verilmiştir.

CAS YOLU KAPALI

Merih Demiral'a verilen ceza için CAS yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Kurallar gereği 2 maç ve altındaki cezalar için Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuru yapılamıyor.

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ÇİFTE STANDART! BELLINGHAM'IN CEZASI...

UEFA, Slovakya maçında skandal bir harekete imza atan Jude Bellingham'a ise çifte standart barındıran bir ceza verdi.

İngiliz futbolcuya 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza ve 30 bin euro para cezası verildi. Bellingham, maç cezası ertelemeli olduğu için turnuvada oynamaya devam edebilecek.

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMA

UEFA Etik ve Disiplin Komitesi tarafından oyuncumuz Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz,

UEFA’nın maçta görevli delegesinin raporunda cezai yaptırım ile ilgili bir ifade olmamasına rağmen, bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA’nın konu ile ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür.



Oyuncumuzun gol sevinci sırasında yaptığı işaret hiç bir şekilde siyasi bir işaret değildir,Türklerin yüzyıllardır kullandığı Türklüğü sembolize eden bir işarettir.

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 turunda Avusturya’yı eleyerek, çeyrek finale yükselen ve yarın çeyrek finalde Hollanda ile yarı finale yükselme maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımızın tarih yazdığı bu büyük organizasyonda bu ceza asla kabul edilemez.

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Başlatılan soruşturma sürecinin adaletsizliği , UEFA müfettişinin yanlı medya kuruluşlarına sızdırılan raporu ve titizlikle hazırladığımız 27 sayfalık kapsamlı Savunma dosyamızın değerlendirilmediğini savunma süremiz biter bitmez açıklanan karardan’da anlaşılmaktadır.



3 maçın altındaki cezalarda cas a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımızda elimizden alınmıştır.

Taraflı ve adaletsiz olan bu karar tüm milletimizi derinden hayal kırıklığına uğratmıştır.

Kararın bazı yanlı medya kuruluşlarına sızdırılmış olmasından ise özellikle rahatsızlık duyuyoruz. Bu tür eylemler sürecin siyasi platforma çekildiği yönündeki şüphelerimizi desteklemektedir,

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Tribünlerdeki ırkçı davranışlar da dahil olmak üzere çok daha ciddi ihlaller için verilen para cezaları ve ertelenmiş cezalarla karşılaştırıldığında, bu iki maçlık men cezası son derece orantısızdır. Bu tutarsızlıklar maalesef Ülkemize karşı bir çifte standard uygulandığının en güçlü göstergesidir.



Ancak Büyük Türk milleti’nin en büyük karakteristik özelliklerinden biri adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında tek vücûd olmayı başarmasıdır, tüm bu haksızlıklara karşı sadece Türk milli takımı olarak değil ulus olarak ayağa kalkarız. Bu her zaman böyle olmuştur ve yarın akşam Berlin stadyumunda da sportif performansımızla bunu tüm dünyaya ispat edeceğiz.

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Sadece futbolun güzelliklerinin parlamasını istediğimiz bu güzel günlerde, haklı savunmamızı en detaylı ve kapsamlı şekliyle yaptık. Lakin bu haksız karar, ikinci evimiz olarak gördüğümüz Berlin'deki tutkulu taraftarlarımızı her zamankinden daha güçlü bir şekilde art niyetli provokasyonlara karşı dikkatli olarak bugüne kadar olduğu gibi takımımızın arkasında durmaya teşvik edeceğine eminim.

NE OLMUŞTU?

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı.

UEFA'dan yapılan soruşturma açıklamasında Merih'in yaptğı bozkurt işareti için 'uygunsuz hareket' ifadesi kullanılmıştı.

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TFF'DEN 30 SAYFALIK SAVUNMA

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sabah saatlerinde yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma dosyasını, UEFA Disiplin Kuruluna göndermişti.

Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarılmıştı.