UEFA'dan kura skandalı! "Manipülasyon değil şapşallık"

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Avrupa futbolu dün büyük bir skandalla sarsıldı... UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, torbalarda yapılan iki büyük hata nedeniyle iptal edildi ve tekrarlandı.

AYNI GRUPTAN ÇIKANLARI EŞLEŞTiRDiLER

İsviçre’nin Nyon kentinde TSİ 14.00’te gerçekleştirilen ilk kura çekiminde Villarreal’in muhtemel rakipleri arasında Manchester United da yer aldı ve kura sonucu bu iki takım birbirleriyle eşleşti. Ancak iki takım aynı gruptan çıktıkları için bu geçersiz sayıldı ve sonrasında tekrarlandı. İkinci kez çekilen kurada Villarreal’in rakibi Manchester City oldu.

MANCHESTER UNiTED NEREDE?

Bu olayın ardından Atletico Madrid’in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United’ın adının konmadığı ortaya çıktı. UEFA, peş peşe yaşanan bu hatalar nedeniyle kura çekiminin tekrarlanacağını duyurdu ve TSi 17.00’de yeniden kura çekildi.

UEFA: YAZILIM HATASI

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UEFA’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kurum harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik sorundan dolayı, Şampiyonlar Ligi son16 turu kura çekiminde maddi bir hata meydana geldiği ve bundan dolayı kura çekiminin geçersiz sayıldığı kaydedildi.

UĞUR MELEKE: MANiPÜLASYON DEĞiL ŞAPŞALLIK

· Kura çekiminde herhangi bir şekilde manüpilasyon yapılmış olabilir mi?

· Bunu yıllar önce ben de düşünmüştüm. Yani tümden reddedemem, zaten bazı UEFA ve FIFA yetkililerinin geçmişte çeşitli sebeplerle yargılanmışlıkları var. Ancak bu kurada yaşananların manipülasyon değil, sadece şapşallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü manipülasyon böyle kör gözün parmağına yapılmaz. Bu sadece işbilmezlik.

· Kuranın tekrarlanması doğru muydu?

· Manchester Unitad-Villarreal eşleşmesi masum bir hataydı. Bunun bir yaptırımı olmaz, olamaz. Ancak M. United’ın muhtemel rakipleri kâsesinde Atletico’nun olmaması kabul edilemezdi. Bu büyük bir hata. Bütün kuranın kaderine tesir eden bir hata. İngiltere Futbol Federasyonu ya da M. United Kulübü kuranın tekrarını zaten bence sözlü olarak talep ettiler. Yüzde yüz de haklılar. Kuranın tekrar edilmesi kaçınılmaz sondu.