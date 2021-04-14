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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

UEFA'dan ırkçılık için tarihi ceza! 10 maç...

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UEFA'dan ırkçılık için tarihi ceza! 10 maç...

UEFA, Avrupa Ligi'nde Rangers futbolcusu Glen Kamara'ya ırkçılık yaptığına karar verilen Slavia Prag'dan Ondrej Kudela'a 10 maç ceza verdi.

UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers - Slavia Prag maçında Glen Kamara ile Ondrej Kudela arasındaki tartışma için kararını verdi.

Rangers'tan Glen Kamara'ya ırkçılık yaptığı belirtilen Slavia Prag'dan Ondrej Kudela'a tam 10 maç ceza verildi.

UEFA, maç sonu Kudela'ya tünelde saldırdığı gerekçesiyle ise Glen Kamara'ya 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

UEFAdan ırkçılık için tarihi ceza 10 maç...

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