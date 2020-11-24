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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev! Napoli-Rijeka...

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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev! Napoli-Rijeka...
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FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım Perşembe günü oynanacak Napoli (İtalya)-Rijeka (Hırvatistan) maçını yönetecek.

İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak F Grubu müsabakasında Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Cem Satman yapacak.

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Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy üstlenecek.

 

UEFAdan Halis Özkahyaya görev Napoli-Rijeka...

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