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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev! Napoli-Rijeka...
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım Perşembe günü oynanacak Napoli (İtalya)-Rijeka (Hırvatistan) maçını yönetecek.
İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak F Grubu müsabakasında Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Cem Satman yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy üstlenecek.
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