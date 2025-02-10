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UEFA'dan Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi görevi!

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#Halil Umut Meler#UEFA#Şampiyonlar Ligi
UEFAdan Halil Umut Melere Şampiyonlar Ligi görevi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 20:25

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge - Atalanta maçında düdük çalacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge - Atalanta maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off birinci müsabakasını yönetecek. Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak karşılaşmada, Halil Umut Meler'in yardımcıları Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapacak. Mücadelede VAR görevini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel, AVAR görevini ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod üstlenecek" denildi.

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#Halil Umut Meler#UEFA#Şampiyonlar Ligi

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