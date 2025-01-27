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UEFA'dan Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi görevi

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#Halil Umut Meler#Şampiyonlar Ligi#UEFA
UEFAdan Halil Umut Melere Şampiyonlar Ligi görevi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 20:25

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Young Boys-Kızılyıldız maçını yönetecek.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello üstlenirken, Yardımcı VAR (AVAR) olarak Paolo Mazzoleni görev alacak.

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#Halil Umut Meler#Şampiyonlar Ligi#UEFA

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