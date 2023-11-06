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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Halil Umut Meler#Hakem
UEFAdan Halil Umut Melere görev Arda Güler ve Serdar Saatçının maçına...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 15:11

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Serdar Saatçı'nın ter döktüğü Braga arasında 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak Real Madrid (Arda Güler) - Braga (Serdar Saatçı) mücadelesinde düdük çalacak.

İspanya’nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Müsabakada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Halil Umut Meler#Hakem

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