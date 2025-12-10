×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA#Halil Umut Meler#FIFA
UEFAdan Halil Umut Melere görev
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 21:16

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev çıktı.

Haberin Devamı

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Basel ile İngiltere temsilcisi Aston Villa arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

İtalyan Michael Fabbri VAR, Onur Özütoprak ise AVAR'da görev yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA#Halil Umut Meler#FIFA

BAKMADAN GEÇME!