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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

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#UEFA#Halil Umut Meler#Uluslar Ligi
UEFAdan Halil Umut Melere görev
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 12:41

UEFA, Türk hakem Halil Umut Meler'in İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanacak olan Uluslar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında düdük çalacağını açıkladı.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 23 Mart 2025 Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasını yönetecek.

İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

VAR görevini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler, AVAR görevini ise yine Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Ingmar Oostrom üstlenecek.

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#UEFA#Halil Umut Meler#Uluslar Ligi

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