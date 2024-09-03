×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Uluslar Ligi#Halil Umut Meler
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 21:18

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz ile Hırvatistan arasındaki mücadeleyi yönetecek.

Haberin Devamı

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

Portekiz’in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Uluslar Ligi#Halil Umut Meler

BAKMADAN GEÇME!