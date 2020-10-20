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DHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Bulgaristan’ın CSKA Sofya ile Romanya’nın CFR Cluj takımları arasında 22 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Vasil Levski Stadyumu’nda saat 19.55’te başlayacak maçta Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

UEFAdan Halil Umut Melere görev

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