UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Vasil Levski Stadyumu’nda saat 19.55’te başlayacak maçta Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

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