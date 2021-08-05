UEFA'dan Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi'nde görev
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Jablonec ile Celtic arasında oynanacak mücadeleyi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Jablonec ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında bugün oynanacak maçı yönetecek.
Çekya'nın Jablonec Nad Nisou şehrindeki Strelnice Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.