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Spor Arena
Haber Giriş: 22.06.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

UEFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev

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UEFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev

UEFA, gözlemci Murat Ilgaz'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın oynanacak İsveç-Polonya maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ilgaz, İsveç ile Polonya arasında yarın yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Rusya'nın Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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