UEFA'dan Greenwood ve Guendouzi'ye ceza!

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Lyon ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yaşanan olayların ardından disiplin kuruluna sevk edilen Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'un cezası belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına, Fransız ekibi Olimpik Lyon'a karşı 2-1 kazanılan maçın ardından yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kulüp, Guendouzi ve Greenwood hakkında başlatılan disiplin süreci tamamlandı.

Fenerbahçe'ye havai fişek yakma ve atma nedeniyle 30 bin avro, taraftar olayları nedeniyle 15 bin avro ve takımın genel ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 50 bin avro olmak üzere toplamda 95 bin avro para cezası verildi.

Açıklamada, Fenerbahçe oyuncusu Matteo Guendouzi'ye, "maçta bulunan diğer kişilere hakaret etmesi, seyircileri kışkırtması ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi" nedeniyle 50 bin avro para cezası ve oynayabileceği toplam 4 UEFA kulüp müsabakasından men cezası verilirken bu maçlardan ikisi için verilen men cezasının 1 yıllık erteleme süresine tabi olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe oyuncusu Mason Greenwood'un, "ahlak kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 30 bin avro para cezası verilmesi ve oynayabileceği 1 UEFA kulüp müsabakasından men edilmesine karar verildiği duyurulan açıklamada söz konusu men cezasının 1 yıllık erteleme süresine tabi olduğu kaydedildi.

Greenwood, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk maçından itibaren forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'DEN İTİRAZ

Fenerbahçe ise UEFA tarafından Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a verilen cezalara itiraz edileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından, Lyon takımıyla oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen disiplin soruşturması sonucunda; Kulübümüze ve futbolcularımız Matteo Guendouzi ile Mason Greenwood’a yönelik almış olduğu kararları tarafımıza bildirmiştir.

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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yürütülen disiplin yargılaması süreci sonucunda; UEFA Disiplin Talimatı Madde 11(2)(b) kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal, Madde 15(1)(a)(iv) kapsamında futbolculara veya müsabakada bulunan diğer kişilere hakaret, Madde 15(1)(a)(vi) kapsamında seyircileri provoke etme gerekçesiyle sevk edilen futbolcumuz Matteo Guendouzi’ye 2’si kesin 2’si 1 yıl süreyle ertelenmiş 4 maç ceza vermiştir.

UEFA Disiplin Talimatı Madde 11(2)(b) kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen futbolcumuz Mason Greenwood ise 1 maç men cezası almış olup, söz konusu ceza 1 yıl süreyle ertelenmiştir.

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Kulübümüz, UEFA tarafından verilen kararları ve kararların gerekçelerini hukuk birimlerimiz aracılığıyla değerlendirmekte olup, verilen cezalara karşı UEFA Tahkim Kuruluna gerekli tahkim başvurusu ve itiraz süreçlerini yürütecektir."

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LYON DA CEZA ALDI

UEFA, Olimpik Lyon'a ise cisim fırlatma nedeniyle 48 bin avro, havai fişek yakma nedeniyle 5 bin 500 avro ve taraftar olayları nedeniyle 5 bin avro ile genel ve temel davranış kurallarını ihlal etme nedeniyle 50 bin avro olmak üzere toplamda 108 bin 500 avro para cezası verdi.

Olimpik Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın, "ciddi saldırı nedeniyle", 5 UEFA kulüp müsabakası maçından men edilmesine karar verilirken bu maçlardan ikisi için verilen men cezasının 1 yıllık erteleme süresine tabi olduğu belirtildi.