UEFA'dan Galatasaray'a 12.6 milyon euro!

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Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımın UEFA’nın kazandıkları ücretler belli oldu.

Market payı, lig sıralaması belli olmadığı için hesaba dahil edilmezken G.Saray 12 milyon 650 bin Euro’luk kazanç ile Türk takımları arasında zirvede yer aldı. F.Bahçe’nin kasasına giren rakam 7 milyon 80 bin Euro oldu.

Beşiktaş 5 milyon 510 bin Euro, Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir 3 milyon 800 bin Euro gelir elde etti. Avrupa Lige elemeleri sonrası Avrupa macerası Konferans Ligi play-off’unda sona eren Trabzon ise 1 milyon 250 bin Euro aldı.