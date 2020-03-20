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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2020 - 11:16,Son Güncelleme:/

UEFA'dan Finansal Fair Play kararı! Corona virüsü...

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UEFA'dan Finansal Fair Play kararı! Corona virüsü...
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Corona virüsün Avrupa futboluna etkileri devam ediyor. Avrupa'nın hemen her liginde erteleme kararı alınmasının ardından UEFA, Finansal Fair Play konusunda kulüplere yardımcı olmaya hazırlanıyor.

SPOR ARENA DIŞ HABERUEFA'nın kulüpler, federasyonlar ve futbolcular birliği ile salı günü yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Finansal Fair Play;'den doğacak zorlukları azaltmak için bir alt kurul oluşturulacağı belirtildi.

Kurulacak çalışma grubunda UEFA, federasyonlar ve Avrupa Kulüpler Birliği'nden üyeler olacak ve koronavirüsün kulüpler üzerindeki maddi etkileri değerlendirilecek.

UEFA'nın FFP raporlarını İstediği dönem olan mayıs ayının sonunda kulüplere esneklik sağlayacağı da belirtildi.

UEFAdan Finansal Fair Play kararı Corona virüsü...

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